Дизайн упаковки косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Открыт1 заявка21 просмотр

Требуется дизайнер для разработки упаковки косметических продуктов. Опыт в дизайне упаковки приветствуется. Жду ваших предложений в личных сообщениях.

14 часов назад
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Заявки фрилансеров

Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 часов назад
2 отзыва
14 часов назад