Дизайн упаковки косметики

Требуется разработка оригинального дизайна упаковки для батончиков и конфет ТМ 'Fast Fit' с акцентом на протеин и отсутствие сахара. Упаковка должна быть легкой и спортивной, с возможностью различать вкусы без визуализации. Необходимо представить итоговый вариант в виде мокапа. Использовать бесплатные шрифты и элементы, возможно с черным фоном и золотыми деталями.