Ищется дизайнер для разработки капсулы для бренда одежды. Первоначальное создание дизайна с последующими обновлениями каждые 2-3 месяца. Ожидается креативный подход и внимание к модным трендам.
Дизайн упаковки для косметики
Ищем дизайнера для создания упаковки. Нужно разработать дизайн коробки для косметических средств. Просьба предоставлять примеры работ и стоимость услуг.
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