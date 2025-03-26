Дизайн капсулы для бренда одежды

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  2. Дизайн продукции
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Требуется дизайнер для работы над дизайном капсулы для бренда одежды. Разработка первой капсулы и в дальнейшем обновление дизайна каждые 2-3 месяца.

Дизайн одежды
20 часов назад
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