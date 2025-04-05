Дизайнер для концепции мерча (спортивные костюмы)

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Открыт2 заявки6 просмотров

Ищем дизайнера для создания концептуального дизайна спортивных костюмов. Необходимо предоставить портфолио при обращении. Обращаться в личные сообщения.

Дизайн одежды
20 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Аліна
 
17 лет
6 месяцев в сервисе
Была
16 часов назад
16 часов назад
Демид
 
29 лет
20 часов в сервисе
Был
час назад
20 часов назад