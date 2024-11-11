Адаптивний баннер

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Закрыт2 заявки22 просмотра

Потрібно зробити
Адаптивний баннер 728 x 90 / 300 x 250 (ПК/мобілка) повинен бути один код виклику, який автоматично сам перемикає на потрібний розмір залежно від ширини екрану клієнта.

з урахуванням побажань та ідей замовника, попрацювати з ним по телеграму для узгодження ідей

Якщо є якісь проблеми з замовниками з РФ, тоді це не ваше завдання

Создание баннеров
6 месяцев назад
a-i-w
50 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
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2 часа назад
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6 месяцев назад
#1
Баннеры
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
44 минуты назад
71 отзыв
6 месяцев назад