Ищется дизайнер для создания 18 рекламных баннеров для продуктовой линейки Nooteria Labs в 5 размерах. Техническое задание готово. Опыт работы с рекламными баннерами и наличие портфолио обязательны. Работы должны быть выполнены в Фигме.
Адаптивний баннер
Потрібно зробити
Адаптивний баннер 728 x 90 / 300 x 250 (ПК/мобілка) повинен бути один код виклику, який автоматично сам перемикає на потрібний розмір залежно від ширини екрану клієнта.
з урахуванням побажань та ідей замовника, попрацювати з ним по телеграму для узгодження ідей
Якщо є якісь проблеми з замовниками з РФ, тоді це не ваше завдання
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