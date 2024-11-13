Подготовка баннеров и креативов

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Закрыт4 заявки27 просмотров

Я ищу графического дизайнера на фриланс для подготовки статичных баннеров и креативов для рекламы.

Важно, чтобы у вас были навыки работы в графических программах (Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) и опыт создания рекламных баннеров.

Мы ищем специалиста с коммерческим опытом работы от 1 года.

Оплату обсудим на основе ваших рейтов.

Пожалуйста, откликайтесь в Telegram и присылайте портфолио.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopFigmaСоздание баннеровСоздание креативов
6 месяцев назад
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