Я ищу графического дизайнера на фриланс для подготовки статичных баннеров и креативов для рекламы.

Важно, чтобы у вас были навыки работы в графических программах (Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) и опыт создания рекламных баннеров.

Мы ищем специалиста с коммерческим опытом работы от 1 года.

Оплату обсудим на основе ваших рейтов.

Пожалуйста, откликайтесь в Telegram и присылайте портфолио.