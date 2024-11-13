Требуется дизайнер для создания баннеров для соцсетей, рассылок и лендингов в Figma. Оформление инфопродуктов (презентации, гайды, чек-листы). Необходим опыт работы с Figma, Tilda, Canva и Google Slides, а также использование нейросетей в дизайне. Гибкий график, возможность удаленной работы и конкурентная зарплата. Обязательное тестовое задание.
Подготовка баннеров и креативов
Я ищу графического дизайнера на фриланс для подготовки статичных баннеров и креативов для рекламы.
Важно, чтобы у вас были навыки работы в графических программах (Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) и опыт создания рекламных баннеров.
Мы ищем специалиста с коммерческим опытом работы от 1 года.
Оплату обсудим на основе ваших рейтов.
Пожалуйста, откликайтесь в Telegram и присылайте портфолио.
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