Требуется разработать 2-3 варианта графического оформления для автомобиля Smart 451. Первый вариант — агрессивный стиль с насыщенными цветами и текстами. Второй вариант — мультяшный стиль 'Happy Tree Friends' с яркими персонажами и хаотичными элементами. Необходимо подготовить визуализацию с видами автомобиля со всех сторон и учесть особенности компактного кузова.
Дизайнер для мемов и постов для Pinterest
Ищем дизайнера для создания мемов и полезных постов для Pinterest. Основные обязанности включают работу с типографикой, умение подбирать хорошие шрифты и знание трендов в контенте. Наша сфера — таро и эзотерика, поэтому будет плюсом, если вас интересует эта тема.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для быстрого создания нескольких карточек товара с отрисовкой инфографики. Задача включает создание визуально привлекательных элементов для улучшения представления товаров.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $8
Необхідно створити три копії різних графічних робіт: дві церкви та місткий пейзаж. Завдання включає точне відтворення деталей та стилю оригіналів.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
Наша команда ищет проектного дизайнера для разработки карточек инфографики товаров на маркетплейсах. Задачи включают создание инфографики, смену дизайна под различные события (например, Черная пятница, Новый год). Требуется опыт работы с графическими редакторами, наличие портфолио, умение визуализировать преимущества товара и знание трендов.Закрыт4 месяца назад
- $10
Необходимо разработать новогоднюю картинку-приглашение для дня открытых дверей. Дизайн должен быть похож на предоставленный образец. Включите логотип университета и QR-код. Учтите, что при большом количестве правок цена может увеличиться до 10 USD.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Требуется иллюстратор для создания 15 векторных иллюстраций в разных стилистиках в Adobe Illustrator, а также для сборки картинок и текста в один макет. Проект рассчитан на 1-2 недели. Важно предложить различные стилистики иллюстраций для моушн дизайна.Закрыт4 месяца назад
Ищется талантливый детский иллюстратор для создания серии книг о кибербезопасности для детей 7-12 лет. Необходимы креативные иллюстрации в современном цифровом стиле, которые передают атмосферу приключений и юмора. Гибкие сроки с оговорёнными этапами работы.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется графический дизайнер для создания оформления карточек товара в нише уходовой косметики. Необходимо разработать визуальные элементы, которые подчеркнут уникальность продуктов и привлекут внимание покупателей.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработать каллиграфию для кармана рюкзака по ТЗ. Необходимо создать несколько вариантов и визуализировать их в Photoshop, чтобы показать, как будет выглядеть изображение на кармане. В конце предоставить файлы в формате PDF и AI с выбранной надписью.Закрыт5 месяцев назад
Необходим дизайнер инфографики для создания уникальных карточек товаров на платформе Wildberries. Требуется опыт работы в данной области и умение создавать привлекательные визуальные элементы.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт4 месяца назад