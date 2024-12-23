Дизайнер для мемов и постов для Pinterest

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка381 просмотр

Ищем дизайнера для создания мемов и полезных постов для Pinterest. Основные обязанности включают работу с типографикой, умение подбирать хорошие шрифты и знание трендов в контенте. Наша сфера — таро и эзотерика, поэтому будет плюсом, если вас интересует эта тема.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад