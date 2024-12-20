Дизайнер карточек маркет-плейса

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Закрыт3 заявки289 просмотров

Наша команда ищет проектного дизайнера для разработки карточек инфографики товаров на маркетплейсах. Задачи: создание инфографики к карточкам, смена дизайна на разные события (Черная пятница, Новый год и т.д.). Требования: владение графическими редакторами (Photoshop, Illustrator, Figma), наличие портфолио с работами по дизайну карточек маркетплейсов, умение определять преимущества товара и визуализировать их в инфографике, знание основных принципов размещения контента и создания карточек продукции, понимание трендов площадки.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopFigmaСоздание инфографикиСоздание карточек товаров
4 месяца назад
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