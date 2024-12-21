Дизайнер для создания карточек товара

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Закрыт5 заявок311 просмотров

Ищу дизайнера для быстрого создания нескольких карточек товара. Необходимо отрисовать инфографику на карточках. Пишите в личные сообщения.

Создание инфографикиСоздание карточек товаров
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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