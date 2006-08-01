Серафим Шкарбун, графический дизайнер
Привет, меня зовут Серафим, я графический дизайнер с опытом работы 3 лет. Занимаюсь типографией (визитки, афиши, карточки, баннеры и т.д.), а также инфографикой (оформление карточек товаров для маркетплейсов). Буду рад выполнить и отработать ваш заказ!
Портфолио
- Смарт часы. Карточка для маркетплейсов.2 просмотра
- Рекламный пост для спортзала.4 просмотра
- Кеды converse. Карточка для маркетплейсов.2 просмотра
- Визитная карточка для ведущего мероприятий.6 просмотров
- Флаер для спортзала.4 просмотра
- Баннер для магазина на Авито1 просмотр
Баннеры
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$10/час
от $5от 3 дней
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