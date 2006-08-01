Серафим Шкарбун, графический дизайнер

Привет, меня зовут Серафим, я графический дизайнер с опытом работы 3 лет. Занимаюсь типографией (визитки, афиши, карточки, баннеры и т.д.), а также инфографикой (оформление карточек товаров для маркетплейсов). Буду рад выполнить и отработать ваш заказ!