Ищем дизайнера для создания иллюстраций в рамках детского образовательного проекта. Необходимо отрисовать различные иллюстрации, которые будут использоваться в материалах проекта. Предоставьте портфолио с примерами ваших работ.
Создание акварельных рисунков девушек
Ищется художник для создания 30 ярких и красочных рисунков девушек в технике акварель. Заключаем договор сразу на 30 шт. Оплата 3300 руб./шт. Примеры работ (изображения людей) требуются - 2-3 шт.
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