Создание акварельных рисунков девушек

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Закрыт3 заявки33 просмотра

Ищется художник для создания 30 ярких и красочных рисунков девушек в технике акварель. Заключаем договор сразу на 30 шт. Оплата 3300 руб./шт. Примеры работ (изображения людей) требуются - 2-3 шт.

4 месяца назад
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