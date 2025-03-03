Наша арт-студия "Plaquebière" ищет иллюстратора для разработки нового логотипа, на котором должно быть изображение морошки и, возможно, название студии. Мы также планируем периодически обращаться к услугам иллюстратора для создания рекламных постеров, баннеров и стикерапаков. Оплата будет обсуждаться в зависимости от опыта работы.