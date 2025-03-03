Создание логотипа для арт-студии "Plaquebi?re"

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Закрыт9 заявок53 просмотра

Наша арт-студия "Plaquebière" ищет иллюстратора для разработки нового логотипа, на котором должно быть изображение морошки и, возможно, название студии. Мы также планируем периодически обращаться к услугам иллюстратора для создания рекламных постеров, баннеров и стикерапаков. Оплата будет обсуждаться в зависимости от опыта работы.

Создание баннеровСоздание логотиповСоздание постеровСоздание стикеров
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
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