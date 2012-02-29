lala

Лайла Майская lala

 
55 летЙемен/Аден
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$320
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$120
10 баллов
2 года назад
Логотип и элементы фирменного стиля
Благодарю! Рад был ещё раз с Вами сотрудничать. Очень рекомендую!
Благодарю! Как всегда на высоте. Предложены несколько отличных вариантов. Оперативная и качественная работа.
Ответный отзыв
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$200
10 баллов
3 года назад
Логотип и элементы фирменного стиля
Спасибо Вам за еще один интересный заказ и стабильно результативное сотрудничество!
Это не первый заказ Виктору. Выбираю его из-за выполнения заказа в срок, вариантов предоставляет больше чем договариваемся, правки очень оперативные, всегда на связи. Для оформления паба советовал какие лучше носители выбрать, на чем распечатывать. Очень рада сотрудничеству. Выбираю только этого исполнителя.
Ответный отзыв
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Разработка логотипа и фирменного стиля
Большое спасибо за Ваши проекты! Они всегда интересны в плане задачи и бюджета) Рад буду сотрудничать и в дальнейшем.
Виктор отличается очень внимательным отношением к заказчику. Уже не первый отработанный заказ, который радует результатом! Всегда на связи, в любое время, рабочее, конечно, можно написать и ответ обязательно придет тут же. Поправки делаются тут же. Хотя их не много, я Виктору доверяю, как профессионалу своего дела, цвет изменить, иногда шрифт. Всегда точно в срок выполняется заказ и варианты получаются отменные. Благодарю Виктора за работу! Рекомендую заказчикам!
Ответный отзыв
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$180
10 баллов
6 лет назад
Логотип для автомагазина.
Спасибо за очередной интересный проект и стабильно эффективное сотрудничество!
Как всегда, работа выполнена отлично, в сроки, учтены все пожелания, несмотря на их обилие. Рекомендую, как ответственного и порядочного исполнителя!
Ответный отзыв
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Разработка дополнительных элементов фирменного стиля.
Большое спасибо! Всегда рад с Вами сотрудничать.
Виктор, как всегда на высоте. Профессионально, качественно, в срок, все детали и пожелания учтены. На связи постоянно.
Ответный отзыв