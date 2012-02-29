Виктор отличается очень внимательным отношением к заказчику. Уже не первый отработанный заказ, который радует результатом! Всегда на связи, в любое время, рабочее, конечно, можно написать и ответ обязательно придет тут же. Поправки делаются тут же. Хотя их не много, я Виктору доверяю, как профессионалу своего дела, цвет изменить, иногда шрифт. Всегда точно в срок выполняется заказ и варианты получаются отменные. Благодарю Виктора за работу! Рекомендую заказчикам!