$120
Создать Логотип и разработать элементы фирменного стиля для компании, занимающейся арендой строительной техники.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Создать Логотип и разработать элементы фирменного стиля для компании, занимающейся арендой строительной техники.
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