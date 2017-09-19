Необходимо грамотно размещать статьи с метатегами (Title, altи т.д.): 1. Разместить на сайте статьи (2,5-3,5 тыс знаков)с фото, 2-3 шт. в неделю (статьи и фото предоставляю) . Возможно в дальнейшем статьи будете писать Вы. 2. Проверить существующие статьи, правильнозаполнить ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Продвижение сайта на [url=https://www.weblancer.net/projects/poiskovye-sistemy-seo-36/seo-sajta-na-wordpress-861880/]WordPress[/url]. Есть сайт на [url=https://www.weblancer.net/projects/poiskovye-sistemy-seo-36/seo-sajta-na-wordpress-861880/]WordPress[/url], адрес пришлю по запросу, сайту чуть меньше года, адресу 3 года. Ищу грамотного специалиста! Необходима раскрутка ипродвижение сайта в Yandex и Google, по Москве и Московской области. Возможно заведение страниц ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
5 лет назад
Все отлично, проект выполнен
Ответный отзыв
Работа сделана