NataliyaN

Наталия Иванова NataliyaN

 
43 годаРоссия/Одинцово
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нужен специалист по администрированию и наполнению сайта на WordPress

    Необходимо грамотно размещать статьи с метатегами (Title, altи т.д.): 1.   Разместить на сайте статьи (2,5-3,5 тыс знаков)с фото, 2-3 шт. в неделю (статьи и фото предоставляю) . Возможно в дальнейшем статьи будете писать Вы. 2.   Проверить существующие статьи, правильнозаполнить ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Продвижение сайта на WordPress

    Продвижение сайта на [url=https://www.weblancer.net/projects/poiskovye-sistemy-seo-36/seo-sajta-na-wordpress-861880/]WordPress[/url]. Есть сайт на [url=https://www.weblancer.net/projects/poiskovye-sistemy-seo-36/seo-sajta-na-wordpress-861880/]WordPress[/url], адрес пришлю по запросу, сайту чуть меньше года, адресу 3 года. Ищу грамотного специалиста! Необходима раскрутка ипродвижение сайта в Yandex и Google, по Москве и Московской области.  Возможно заведение страниц ...

    WordPressСайт на WordPress
    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
KimberLit
Михаил 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужен специалист по администрированию и наполнению сайта на WordPress
Все отлично, проект выполнен
Работа сделана
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