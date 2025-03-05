Есть четыре страницы сайта, для них надо подобрать максимально полное и целевое семантическое ядро.

При этом важно подбирать не все слова подряд, а слова, которые подходят по смыслу, т.е. это не только кей-коллектором (или другим софтом) собрать, важно их просеять и подобрать самые целевые ключевые слова, которые формируют конверсию на сайте.

Базовый список ключевых слов есть, этот список надо расширить.

В итоге таблица будет такого вида: Запрос - Общая частотность в Яндекс - Точная частотность в Яндекс



Важно! Оплата возможна только на карты РФ. Через крипот-обменник оплачивать нет возможности.