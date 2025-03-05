Требуется разработка интересного и продающего текста о взаимопомощи в городе для размещения на различных площадках. Текст должен быть без грамматических ошибок и понятен всем пользователям. Для вдохновения можно ознакомиться с материалами по теме в интернете.
Подобрать ключевые слова для сайта.
Есть четыре страницы сайта, для них надо подобрать максимально полное и целевое семантическое ядро.
При этом важно подбирать не все слова подряд, а слова, которые подходят по смыслу, т.е. это не только кей-коллектором (или другим софтом) собрать, важно их просеять и подобрать самые целевые ключевые слова, которые формируют конверсию на сайте.
Базовый список ключевых слов есть, этот список надо расширить.
В итоге таблица будет такого вида: Запрос - Общая частотность в Яндекс - Точная частотность в Яндекс
Важно! Оплата возможна только на карты РФ. Через крипот-обменник оплачивать нет возможности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продающие тексты25 заявокЗакрыт17 дней назад
- $10
Требуется составить и кластеризировать семантическое ядро на немецком языке, которое поможет в создании продающих текстов. Ожидается проработка ключевых слов и их группировка для эффективного использования в контенте.Продающие тексты15 заявокЗакрыт22 дня назад
- $50
Требуется маркетинговый копирайтер для написания продающего текста лендинга на английском языке для американской аудитории. Укажите опыт, стартовую стоимость услуг и время выполнения задачи.Продающие тексты14 заявокЗакрытмесяц назад
- $25
Ищется автор для написания необычного отзыва для банков ВТБ или Альфа Банк. Работа займет не более 40 минут, оплата производится сразу после одобрения банка. Подробности можно обсудить в личных сообщениях.Продающие тексты49 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется написать краткий отзыв для продающих текстов. Детали задачи будут обсуждаться в чате. Ожидается лаконичное и эффективное описание, способствующее продвижению продукта.Продающие тексты41 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $1
Необходимо создать рекламный пост для Telegram и идею для шортса в Instagram для мероприятия-квиза. Формат поста должен соответствовать требованиям Telegram, а шортса - Instagram. Подробности будут предоставлены после заявки.Продающие тексты4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $20
Необходимы продающие тексты для телеграмм-канала, направленные на увеличение вовлеченности и интереса у целевой аудитории. Ожидается создание контента, который будет привлекать внимание и способствовать взаимодействию с подписчиками.Продающие текстынет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $5
Требуются исполнители для написания отзывов на продукты и услуги. Опыт не требуется, работа подходит всем желающим. Необходимо уделять от 3 часов в день. Предоставление качественных текстов является приоритетом.Продающие тексты102 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется написать отзыв на Авито, текст будет предоставлен. Перед написанием необходимо отправить сообщение за день. Оплата составляет 150 рублей. Укажите способы связи в мессенджерах в откликах.Продающие тексты37 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо разработать продающие тексты и подготовить техническое задание для дизайнера картинок для телеграм игры 'Робин Гуд'. Требуется продумать концепцию и подачу текста, чтобы привлечь внимание пользователей к лотерее, которая честно выплачивает TON.Продающие тексты10 заявокЗакрыт3 месяца назад