Подобрать ключевые слова для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт2 заявки23 просмотра

Есть четыре страницы сайта, для них надо подобрать максимально полное и целевое семантическое ядро.
При этом важно подбирать не все слова подряд, а слова, которые подходят по смыслу, т.е. это не только кей-коллектором (или другим софтом) собрать, важно их просеять и подобрать самые целевые ключевые слова, которые формируют конверсию на сайте.

Базовый список ключевых слов есть, этот список надо расширить.
В итоге таблица будет такого вида: Запрос - Общая частотность в Яндекс - Точная частотность в Яндекс

Важно! Оплата возможна только на карты РФ. Через крипот-обменник оплачивать нет возможности.

Оптимизация сайтовПродвижение сайтовПодбор ключевых словСбор семантического ядра
месяц назад
solnce19
33 года
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Ульяна
 
29 лет
месяц в сервисе
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месяц назад
месяц назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
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6 часов назад
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месяц назад