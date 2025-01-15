Написать отзыв на авито

Необходимо разработать продающие тексты и подготовить техническое задание для дизайнера картинок для телеграм игры 'Робин Гуд'. Требуется продумать концепцию и подачу текста, чтобы привлечь внимание пользователей к лотерее, которая честно выплачивает TON.
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