Продающий текст для лендинга (США)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт14 заявок161 просмотр

Ищу маркетингового копирайтера с опытом работы на американскую аудиторию для написания грамотного продающего текста лендинга на английском языке.
Буду рада ознакомиться с Вашим опытом и рассмотреть Ваше предложение: для этого по возможности укажите стартовую стоимость Ваших услуг и сколько времени Вы закладываете на подобного рода задачи. 
Заранее благодарю за Ваш отклик! 

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