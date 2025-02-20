Продающий текст для лендинга (США)

Ищу маркетингового копирайтера с опытом работы на американскую аудиторию для написания грамотного продающего текста лендинга на английском языке.

Буду рада ознакомиться с Вашим опытом и рассмотреть Ваше предложение: для этого по возможности укажите стартовую стоимость Ваших услуг и сколько времени Вы закладываете на подобного рода задачи.

Заранее благодарю за Ваш отклик!