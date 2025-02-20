Ищется автор для написания необычного отзыва для банков ВТБ или Альфа Банк. Работа займет не более 40 минут, оплата производится сразу после одобрения банка. Подробности можно обсудить в личных сообщениях.
Продающий текст для лендинга (США)
Ищу маркетингового копирайтера с опытом работы на американскую аудиторию для написания грамотного продающего текста лендинга на английском языке.
Буду рада ознакомиться с Вашим опытом и рассмотреть Ваше предложение: для этого по возможности укажите стартовую стоимость Ваших услуг и сколько времени Вы закладываете на подобного рода задачи.
Заранее благодарю за Ваш отклик!
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