Придумать пост для телеграмма и полноценную идею для шортса

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт4 заявки25 просмотров

Всем привет! Нужно придумать рекламный пост и полноценную идею для рекламного шортса для мероприятия-квиза. Формат поста должен подходить для телеграмма, а шортса для инстаграмма. Все подробности расскажу после заявки

InstagramTelegramНаписание постовСоздание креативов
3 месяца назад
guest_1728315601663
7 месяцев в сервисе
Была
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нурай
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Мария
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
день назад
49 отзывов
3 месяца назад
Влада
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
3 месяца назад