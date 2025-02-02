Необходимы продающие тексты для телеграмм-канала, направленные на увеличение вовлеченности и интереса у целевой аудитории. Ожидается создание контента, который будет привлекать внимание и способствовать взаимодействию с подписчиками.
Придумать пост для телеграмма и полноценную идею для шортса
Всем привет! Нужно придумать рекламный пост и полноценную идею для рекламного шортса для мероприятия-квиза. Формат поста должен подходить для телеграмма, а шортса для инстаграмма. Все подробности расскажу после заявки
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