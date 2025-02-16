Требуется написать краткий отзыв для продающих текстов. Детали задачи будут обсуждаться в чате. Ожидается лаконичное и эффективное описание, способствующее продвижению продукта.
Отзыв для Банков
Требуется написать необычный отзыв для банков ВТБ или Альфа Банков. Работа займет не более 40 минут. Оплата производится сразу после одобрения банка. Подробности в личных сообщениях.
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