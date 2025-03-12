Семантическое ядро

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Закрыт15 заявок106 просмотров

Необходимо составить семантическое ядро на немецком языке.

Задачи:

-Составить и кластеризировать семантическое ядро на немецком языке

Немецкий языкСбор семантического ядра
2 месяца назад
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