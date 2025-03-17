Необходим продающий и интересный текст для размещения его на различных площадках.

Работа не должна содержать грамматических и др ошибок.

Текст должен быть понятен всем пользователям

О чем писать можно посмотреть – набрав в поиске Взаимопомощь в городе фото прикрепил

Жду предложений по цене и срокам. Благодарю!