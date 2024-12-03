Шукаються власники Reddit акаунтів для публікації коментаря в заданій гілці. Коментар повинен містити 6-8 речень про продукт. Учасники повинні мати акаунт, створений не пізніше 2024 року.
Нужно разместить отзывы на Яндекс картах.
Нужно опубликовать готовый отзыв с пятью звездами на Яндекс.Картах.
Требования к аккаунту:
ВАЖНО! Русское Имя в аккаунте.
Аккаунт на Яндекс.Картах от 3 уровня.
Возраст аккаунта более 1 года.
Регион аккаунта Москва, или Россия.
Нужно точно следовать инструкции, которая будет выслана.
Оплата только после прохождения модерации и размещения на Яндекс.Картах. Т.е. отзыв публикуется и виден всем.
Оплата 350 рублей. Оплата возможна только по картам РФ. Других вариантов оплаты нет.
Заявки фрилансеров
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