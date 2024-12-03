Нужно разместить отзывы на Яндекс картах.

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Открыт3 заявки56 просмотров

Нужно опубликовать готовый отзыв с пятью звездами на Яндекс.Картах.

Требования к аккаунту:

  1. ВАЖНО! Русское Имя в аккаунте.

  2. Аккаунт на Яндекс.Картах от 3 уровня.

  3. Возраст аккаунта более 1 года.

  4. Регион аккаунта Москва, или Россия.

  5. Нужно точно следовать инструкции, которая будет выслана.

Оплата только после прохождения модерации и размещения на Яндекс.Картах. Т.е. отзыв публикуется и виден всем.

Оплата 350 рублей. Оплата возможна только по картам РФ. Других вариантов оплаты нет.

Написание отзывовЯндексЯндекс Карты
13 часов назад
Снежанна
 
33 года
2 года в сервисе
Была
4 часа назад
4 отзыва

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Анастасия
 
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