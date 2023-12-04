Дизайн сайта "Shalash.House"
Дизайн сайтов
Добавлена2 просмотра
19 дней назад
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Работа для конкурса по редизайну сайта "Shalash.House".
Нужно было аккуратно и чисто скомпоновать тексты и фото. По возможности, обыграть треугольник или лого круглый. Желательно сохранить фирменную цветовую схему, и шрифты.
В качестве фона выбрал фирменный, зелёный цвет. С одной стороны он мягкий (не давит при любом освещении), отсылает к природе и экологичности материалов, с другой стороны, акцентный - жёлтый, смотрится на нем максимально сочно и выигрышно. Информацию разбил так, что бы каждый экран (блок) доносил до пользователя одну ключевую мысль и целевое действие. Между блоками не имеющими своего целевого действия (карта, преимущества, ...) добавил целевое действие - "Связаться с нами". В кнопках обыграл логотип.