Дизайнер в Midjourney и Playground

$100
Иллюстрации и РисункиОткрыт11 заявок94 просмотра
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Срочно нужен дизайнер для работы в ИИ Playground. Важно чтобы вы умели создавать промпты и картинки по референсам. График свободный. Изображения нужны каждый день. Оплата договорная. Интересуют те, кто готов работать в долгую.

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