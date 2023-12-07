Дизайнер в Midjourney и Playground

Задачи: 1. Отрисовать в векторе персонажа в прикрепленных. Важно сохранить все детали. 2. Дорисовать коготь на правой ноге 3. Нарисовать в такой же позиции и с таким же выражением лица, только чтобы провод был не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужен дизайнер для работы в ИИ Playground. Важно чтобы вы умели создавать промпты и картинки по референсам. График свободный. Изображения нужны каждый день. Оплата договорная. Интересуют те, кто готов работать в долгую.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки15 заявокОткрыт17 дней назад
Приветствую! Необходимо отрисовать иконки и картинки из этой презентации, должно быть похоже, но не полная копия, ориентируемся на стиль нашего сайта. https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/global/p6-b2b/gro1/ds-com/display-solutions/airport-digital-signage/Samsung_Airport_Display_Solution_Catalog_190424_2p.pdf Указывайте стоимость, сроки и телеграм для связи.Закрытнет даты
Нарисовать в векторе схему товара для 10 детских товаров по фото. Пример схемы - https://disk.yandex.ru/i/KlACHcw9Ku8a5Q Пример фото с которого рисовать - https://disk.yandex.ru/i/uBoPFMlp6F3imA Познакомиться с брендом можно ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $45
Есть несколько картинок, отобранных нами для нашего сайта. Необходимо немного поработать с ними (эффекты, где-то обрезать, в целом привести в порядок). Техническое задание имеется.Иллюстрации и Рисунки12 заявокОткрыт17 дней назад
Нужно нарисовать небольшой горшочек для комнатного цветка в стиле кошечки с ушками (чтобы ушки были частью конструкции горшочка, а глаза, нос, рот и усы - нарисованы) в 3д. Пример представлен на картинкеИллюстрации и Рисунки10 заявокОткрыт18 дней назад
- $25
Перенести в вектор деталі брендування авто на готовий шаблонЗавершен12 дней назад
Перенести у вектор всі деталі брендування авто на готовий шаблон Додаткові фото надам виконавцю Приклад шаблону у додатку до замовлення Готовий файл повинен бути у форматі .ai або .epsИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт12 дней назад
- $10
Добрый день. Ищу дизайнера, который сможет на скриншоте карты разрисовать зоны разными цветами, в зависимости от уровня освещенности. На карте уже отмечены участки, каждый участок нужно разрисовать своим цветом. Синий, зеленый, желтый, красный и ...Завершен18 дней назад
- $7
Так, я тут первый раз вообще, но мне нужно вырезать эту девушку без эффектов(снег, моушн-блюр, молнии). Восстановить волосы, юбку и так далее, конечно же не потеряв стиль иллюстрации. Буду ждать ваших предложенийЗакрыт19 дней назад
- $6
Перерисовать розетки в стиле карандашного чертежа, наброска. --- 1 - Референс, как нужно сделать, пример - https://cloud.mail.ru/public/iXVC/PeyQwa71c 2. Что нужно перерисовать - 3 розетки - https://cloud.mail.ru/public/dLXX/DTBGUA1pC Как ...Завершен20 дней назад