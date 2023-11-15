Создание фирменного стиля для студии брейдинга. Описание и ТЗ доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1fiqpkjouq1dmF1zwsut3h6oA6bLMh0i1YajsQZzqpmg/edit?usp=sharing
Создать фирменный стиль для бренда вендинговых автоматов воды
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
Разработать брендбук для дизайна вендингового автомата воды
Предложить несколько усовершенствований логотипа (возможно поменять шрифт, возможно немного перерисовать, либо цвета поменять, т.е. я больше опираюсь на ваш опыт)
Фирменный стиль: какой шрифт использовать в дизайне, какие шрифты использовать при ведении соц.сетей
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