Создать фирменный стиль для бренда вендинговых автоматов воды

Фирменный стильОткрыт14 заявок50 просмотров
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Нужно:

  • Разработать брендбук для дизайна вендингового автомата воды

  • Предложить несколько усовершенствований логотипа (возможно поменять шрифт, возможно немного перерисовать, либо цвета поменять, т.е. я больше опираюсь на ваш опыт)

  • Фирменный стиль: какой шрифт использовать в дизайне, какие шрифты использовать при ведении соц.сетей

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