Создание фирменного стиля

Фирменный стильОткрыт13 заявок106 просмотров
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Создание фирменного стиля для студии брейдинга.

Описание и ТЗ доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1fiqpkjouq1dmF1zwsut3h6oA6bLMh0i1YajsQZzqpmg/edit?usp=sharing

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