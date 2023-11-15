Создание фирменного стиля

Создать логотип для бьюти - пространства в котором проводят спа- процедуры для лица и тела. Создают красивые тела. Ухоженных женщин и мужчин. Пример цветовой гаммы представлены на фото. Пастельные, золото, белый, персик. Несколько вариантов названия: "Твоё ...