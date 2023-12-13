Перенести сайт на WP на другой домен и сервер

Системное администрированиеЗавершен9 заявок33 просмотра
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Требуется перенести готовый сайт на Wordpress на другой домен и другой сервер.

Все настроить в плане сертификата (куплен, в процессе получения), домена, сервера и т д, чтобы можно было зайти и начинать работать с проектом.

После этого - клонировать его на еще два домена, полностью.

Важно - интерфейс хостинга на польском языке.

11 дней назад
Commarmond
Андрей 
38 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
windreid
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
11 дней назад
$10
1 день
UAHWMZ
Все отлично! Была сложная задача, с которой Роман разобрался и справился, за что большое спасибо.
Андрей подробно описал техническое задание, быстро отвечал, приятно работать!