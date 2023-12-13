Перенести сайт на WP на другой домен и сервер

Требуется перенести готовый сайт на Wordpress на другой домен и другой сервер.

Все настроить в плане сертификата (куплен, в процессе получения), домена, сервера и т д, чтобы можно было зайти и начинать работать с проектом.

После этого - клонировать его на еще два домена, полностью.

Важно - интерфейс хостинга на польском языке.