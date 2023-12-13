Не отображаются торговые ордера. График загружается и все стоит. Нужно настроить websocket Apache
Перенести сайт на WP на другой домен и сервер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перенести готовый сайт на Wordpress на другой домен и другой сервер.
Все настроить в плане сертификата (куплен, в процессе получения), домена, сервера и т д, чтобы можно было зайти и начинать работать с проектом.
После этого - клонировать его на еще два домена, полностью.
Важно - интерфейс хостинга на польском языке.
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