morisummer

C++, Python, Telegram API, aiogram, requests, json, pyrogram, telethon, beatytifullsoup4, MTProto

Я занимаюсь разработкой телеграм ботов и телеграм клиентов любой сложности. Имею большой опыт работы с фреймворками aiogram, pyrogram, telethon. Очень хорошо знаком с Telegram API и знаю многие его нюансы.

Могу разработать как и маленьких примитивных ботов так и более сложно-функциональных.

Так же имею достаточный опыт в разработке парсеров разной сложности.

https://github.com/MoriSummerZ

t.me/morisummermods