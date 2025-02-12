Протестировать платежный плагин PHP под Pretashop

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
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Привет

Пока ТЗ выглядит в форме тестирования, нужно воспроизвести ситуацию пользователя, и дать фитбек в виде записи экрана на успешное или неуспешное состояние оплаты

1) На своей тестовой площадке использовать Pretashop 8.15

2) Установить платёжный плагин https://passimpay.io/ru/modules/prestashop

сам плагин - "Prestashop Payment Plugin' https://github.com/Passimpay/passimpay-prestashop

3) Протестировать оплату

Работа через сделку

PHPPrestaShopИнтеграция платежных системТестирование сайтов
15 часов назад
Роман
 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
38 отзывов

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