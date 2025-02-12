Необходимо провести ручное тестирование сайта, проверяя функциональность, кроссбраузерность и адаптивность. Окружение: Desktop (Windows, macOS) и Mobile (iOS, Android). Проверить загрузку страниц, корректность отображения всех элементов, работу меню и форм, а также создание заявок и отображение данных.
Тест работы кода
Здравствуйте заказ это тест приложения на 360 строк по защите данных на языке python для дипломного проектирования.
3.2 Проверка корректности работы алгоритмов 3.2.1 Тестирование шифрования и расшифровки 3.2.2 Тестирование цифровой подписи 3.2.3 Тестирование проверки целостности 3.3 Анализ производительности алгоритмов 3.3.1 Сравнение быстродействия различных алгоритмов шифрования 3.3.2 Оценка эффективности 3.4.1 Проверка устойчивости к атакам на ключи 3.4.2 Анализ возможных уязвимостей 3.4.3 Проверка механизмов защиты ключей
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