Тест работы кода

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Здравствуйте заказ это тест приложения на 360 строк по защите данных на языке python для дипломного проектирования.

3.2 Проверка корректности работы алгоритмов 3.2.1 Тестирование шифрования и расшифровки 3.2.2 Тестирование цифровой подписи 3.2.3 Тестирование проверки целостности 3.3 Анализ производительности алгоритмов 3.3.1 Сравнение быстродействия различных алгоритмов шифрования 3.3.2 Оценка эффективности 3.4.1 Проверка устойчивости к атакам на ключи 3.4.2 Анализ возможных уязвимостей 3.4.3 Проверка механизмов защиты ключей

PythonАнализ кодаРазработка алгоритмовТестирование программного обеспечения
14 часов назад
Максим
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