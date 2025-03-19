Необходим редизайн существующего сайта-визитки компании с разделами о деятельности и контактах. Также требуется создание личного кабинета для сотрудников с динамическим календарем, который можно редактировать без знаний кода через интерфейс администратора. Разработка включает верстку и функциональность для авторизованных пользователей. Бюджет обсуждается, есть референсы для примера.