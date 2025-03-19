Тестировщик

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт12 заявок254 просмотра

Нужен специалист по тестированию сайта http://sumbawa-property.com

Задачи:

1. Функциональное тестирование:

• Проверка корректности работы всех страниц и разделов.

• Тестирование форм (контактные формы, формы обратной связи, формы бронирования).

• Проверка работы поиска и всех других интерактивных элементов.

2. Кросс-браузерное тестирование:

• Проверка отображения и работоспособности на основных браузерах (Chrome, Safari, Firefox, Edge).

3. Кроссплатформенное тестирование:

• Проверка работы на мобильных устройствах (iOS, Android) и десктопах.

4. Юзабилити-тестирование:

• Анализ удобства интерфейса и выявление возможных проблем в пользовательском пути.

• Оценка скорости загрузки страниц.

5. Тестирование безопасности:

• Проверка возможных уязвимостей (инъекции, доступ к закрытым данным).

Ожидаемый результат:

• Подробный отчет с найденными ошибками, проблемами и рекомендациями по их устранению.

• Скриншоты или видео с демонстрацией найденных багов.

Дополнительно:

• Опыт работы с сайтами недвижимости будет преимуществом.

• Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

Тестирование сайтов
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