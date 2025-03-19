Необходим редизайн существующего сайта-визитки компании с разделами о деятельности и контактах. Также требуется создание личного кабинета для сотрудников с динамическим календарем, который можно редактировать без знаний кода через интерфейс администратора. Разработка включает верстку и функциональность для авторизованных пользователей. Бюджет обсуждается, есть референсы для примера.
Тестировщик
Нужен специалист по тестированию сайта http://sumbawa-property.com
Задачи:
1. Функциональное тестирование:
• Проверка корректности работы всех страниц и разделов.
• Тестирование форм (контактные формы, формы обратной связи, формы бронирования).
• Проверка работы поиска и всех других интерактивных элементов.
2. Кросс-браузерное тестирование:
• Проверка отображения и работоспособности на основных браузерах (Chrome, Safari, Firefox, Edge).
3. Кроссплатформенное тестирование:
• Проверка работы на мобильных устройствах (iOS, Android) и десктопах.
4. Юзабилити-тестирование:
• Анализ удобства интерфейса и выявление возможных проблем в пользовательском пути.
• Оценка скорости загрузки страниц.
5. Тестирование безопасности:
• Проверка возможных уязвимостей (инъекции, доступ к закрытым данным).
Ожидаемый результат:
• Подробный отчет с найденными ошибками, проблемами и рекомендациями по их устранению.
• Скриншоты или видео с демонстрацией найденных багов.
Дополнительно:
• Опыт работы с сайтами недвижимости будет преимуществом.
• Укажите стоимость и сроки выполнения работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов18 заявокЗакрытмесяц назад
Необхідно провести тестування налаштувань Google Analytics, конверсій в Google Ads, тегів в Google Tag Manager, а також налаштувати Facebook Pixel і зв'язки з усіма Гугл сервісами. Виконання цих завдань допоможе забезпечити коректну аналітику та відстеження ефективності реклами.Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо протестировать пробросы заявок с 38 лендингов курсов в АМО. Задача включает оставление тестовых заявок и фиксацию их статусов в таблице. Время на выполнение - 10 часов. Ждать проброса до 1 часа.Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $10
Требуется провести тестирование игры XDice. Ищем живых людей для игры, чтобы протестировать приложение и выявить возможные ошибки и баги. Необходима активная игра для получения обратной связи о работе приложения.Тестирование сайтов30 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо провести пенетрационный тест для трех сайтов. На сайтах ранее были залиты шеллы, которые удалили. Требуется проверить наличие уязвимостей и попытаться залить шеллы снова.Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $30
Мы импортировали со старого сайта на новый 350 страниц. Так как оба сайта используют немного разные технологии и имеют разный дизайн - импортированные страницы выглядят местами криво. Нам нужен человек, который сможет нам ...Тестирование сайтов18 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $1
Необходимы фрилансеры для тестирования простого проекта. Задача займет около 10 минут. Ожидается оценка и краткий отзыв о функционале сайта.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $5
Необходимо провести комплексный анализ функционала сайтов с акцентом на юзабилити и позиционирование бренда в высококонкурентной среде. Ожидается детальное тестирование и выводы по улучшению пользовательского опыта.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $15
Ищем активных участников для тестирования нового приложения. Необходимо иметь устройство iPhone или iPad. Участникам предстоит выполнить несколько простых заданий и предоставить обратную связь. За нахождение ошибок предусмотрена оплата: 500 рублей за ошибки и 1000 рублей за баги или недостатки.Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется специалист для тестирования искусственного интеллекта и разработки идей для видео о его применении. Задача включает предложение рабочих идей и помощь в создании сценария на основе тестов. Оплата и детали работы будут обсуждены позже.Тестирование сайтов12 заявокЗакрыт5 месяцев назад