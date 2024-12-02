Выполнение обновления WordPress включает подготовку и анализ текущей версии, создание резервной копии, настройку тестовой среды, обновление ядра и плагинов до последних версий. Необходимо провести анализ ошибок и адаптацию под PHP 8+, а также финальное тестирование производительности и безопасности на живом сайте.
Провести тестирование проекта
Проект где есть личный кабинет продавца и личный кабинет покупателя,
нужно провести тестирование, проверить все что можно перед публикацией на прод
у вас на связи будут бек и фронт с лету будут править. не по 1 ошибки а по блокам ошибок.
путь клиента, тех ошибки, проблемы оформления и прочее
результат вашей работы полностью перепроверенный проект,
опыт работы обязателен. сообщите цену и срок
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