Провести тестирование проекта

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Открыт4 заявки48 просмотров

Проект где есть личный кабинет продавца и личный кабинет покупателя,
нужно провести тестирование, проверить все что можно перед публикацией на прод
у вас на связи будут бек и фронт с лету будут править. не по 1 ошибки а по блокам ошибок.
путь клиента, тех ошибки, проблемы оформления и прочее
результат вашей работы полностью перепроверенный проект,
опыт работы обязателен. сообщите цену и срок

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