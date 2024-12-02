Проект где есть личный кабинет продавца и личный кабинет покупателя,

нужно провести тестирование, проверить все что можно перед публикацией на прод

у вас на связи будут бек и фронт с лету будут править. не по 1 ошибки а по блокам ошибок.

путь клиента, тех ошибки, проблемы оформления и прочее

результат вашей работы полностью перепроверенный проект,

опыт работы обязателен. сообщите цену и срок