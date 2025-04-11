Wordpress Update

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
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Перечень этапов работ по обновлению:

1. Подготовка и анализ

Проверка текущей версии WordPress, используемых плагинов и тем

Создание полной резервной копии (база данных + файлы)

Анализ совместимости плагинов и тем с PHP 8+

2. Настройка тестовой среды

Развертывание тестовой версии сайта

Копирование текущего окружения на тестовый сервер

Активация PHP 8+ в тестовой среде

3. Проведение обновлений

Обновление ядра WordPress до версии 6.7.2

Обновление всех плагинов и тем до последних версий

Проверка работоспособности сайта после обновлений

4. Анализ ошибок и доработки

Устранение возможных конфликтов в темах и плагинах

Адаптация пользовательских скриптов под PHP 8+

Тестирование всех ключевых функций сайта

5. Обновление на рабочем сайте и финальная проверка

Включение PHP 8+ на «живом» сайте

Финальное тестирование (производительность, безопасность, лог ошибок)

PHPWordPressДоработка сайтовТестирование сайтовУстранение ошибок
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