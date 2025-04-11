Необходимо провести поверхностный аудит двух лендингов для выявления связи между ними. Задача заключается в поиске прямых или косвенных подтверждений, что за сайтами стоит один и тот же человек или интересант, используя анализ кода и другие признаки на сервере.
Wordpress Update
Перечень этапов работ по обновлению:
1. Подготовка и анализ
Проверка текущей версии WordPress, используемых плагинов и тем
Создание полной резервной копии (база данных + файлы)
Анализ совместимости плагинов и тем с PHP 8+
2. Настройка тестовой среды
Развертывание тестовой версии сайта
Копирование текущего окружения на тестовый сервер
Активация PHP 8+ в тестовой среде
3. Проведение обновлений
Обновление ядра WordPress до версии 6.7.2
Обновление всех плагинов и тем до последних версий
Проверка работоспособности сайта после обновлений
4. Анализ ошибок и доработки
Устранение возможных конфликтов в темах и плагинах
Адаптация пользовательских скриптов под PHP 8+
Тестирование всех ключевых функций сайта
5. Обновление на рабочем сайте и финальная проверка
Включение PHP 8+ на «живом» сайте
Финальное тестирование (производительность, безопасность, лог ошибок)
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