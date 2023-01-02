Адаптивная кроссбраузерная верстка любой сложности. GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery, БЭМ, WordPress, Shopify Liquid, React

?5 причин выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получите готовый сайт, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Визуальный результат. Процесс работы над проектом для вашего удобства я загружу на тестовый сервер — вы увидите не макет или рисунок, а свой будущий полноценный сайт с рабочими кнопками и формами.

4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

5. Всегда во время.

Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме.

2. Оплата по факту выполнения и утверждения вами с учетом всех правок.

3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам.

Небольшое портфолио на GitHub, все работы можно посмотреть в режиме онлайн.

?Telegram:

@destab1lise_dev