?5 причин выбрать меня исполнителем!
1. Результат 100%. Вы получите готовый сайт, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Визуальный результат. Процесс работы над проектом для вашего удобства я загружу на тестовый сервер — вы увидите не макет или рисунок, а свой будущий полноценный сайт с рабочими кнопками и формами.
4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
5. Всегда во время.
Мои гарантии:
1. Работа выполняется в полном объёме.
2. Оплата по факту выполнения и утверждения вами с учетом всех правок.
3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам.
Небольшое портфолио на GitHub, все работы можно посмотреть в режиме онлайн.
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