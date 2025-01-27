Требуется доработать готовый скрипт для Ubuntu, обеспечив запуск Docker в Docker через прокси. Ищем исполнителя с опытом работы с Docker, Compose и Bash. Оплата производится по факту готовности и успешного тестирования работы.
Binance API робот1
Надо робот для торговли криптовалютами по
заданному алгоритму (сигнальный бот + сеточный) c последующей корректировкой.
Надо опыт написания под binance
Заявки фрилансеров
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