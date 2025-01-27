Binance API робот1

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки288 просмотров

Надо робот для торговли криптовалютами по

заданному алгоритму (сигнальный бот + сеточный) c последующей корректировкой.

Надо опыт написания под binance

Разработка алгоритмовСоздание ботов
3 месяца назад
guest_1739662697678
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