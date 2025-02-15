Скопировать чат-бота для телеграм

$800
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Закрыт15 заявок347 просмотров

Здравствуйте! Мне нужно создать бота для автовыдачи ключей в бота. Эти ключи - это аккаунты с бонусными рублями, чтобы покупатели могли дешевле питаться в разных заведениях (дешевле на 30-40%). Данные от аккаунтов я дам - токен, логин:пароль.

Мне нужна точная копия бота-конкурента: https://t.me/abibas_shop_bot [Там продают ключи для пиццы, чтобы экономить на заказах из ДоДо в 2 раза+-]. Я тоже буду продавать аккаунты ДоДо с 400-600 бонусными рублями и аккаунты магнита с 250 баллами.

Внимательно изучите конкурента, особенно другого бота для выдачи заказов [его тоже надо скопировать]. Опишите, с какими трудностями можете столкнуться при разработке и что можно изменить при копировании [что плохо сделано у конкурента]

Скидывайте ваше портфолио, задавайте вопросы.

Создание ботов
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eladiodon
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