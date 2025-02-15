Необходимо разработать и наполнить небольшой интернет-магазин на базе WordPress и WooCommerce. Имеется готовый шаблон и все материалы для каталога дверной фурнитуры. Основные страницы: главная, магазин с фильтрами, корзина, сравнение товаров, оформление заказа, страницы 'О нас' и 'Контакты', а также страница конструктора.
Php доработка блога на WordPress
1. Нужно доработать блог: перемещение постов в разлличные категории.
2. Настроить плагин, который публикует сообщения из e-mail в посты.
Работа в любое время через AnyDesc. Оплата 6$ в час.
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