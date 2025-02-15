Php доработка блога на WordPress

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Закрыт2 заявки333 просмотра

1. Нужно доработать блог: перемещение постов в разлличные категории.

2. Настроить плагин, который публикует сообщения из e-mail в посты.

 Работа в любое время через AnyDesc.  Оплата 6$ в час.

AnyDeskPHPWordPressДоработка сайтовНастройка плагинов
3 месяца назад
DanielStar
Дмитрий 
55 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад

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Евгений
 
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