mstech

Сергей mstech

 
46 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
modeo3000
Артём 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Необходимо внести изменения в векторные изображения.
Отлично сработались с Сергеем. Заказчик прислушивается к советам специалиста, это очень ценно. Оплата быстрая, коммуникация отличная. Рекомендую сотрудничать, хороший клиент.
Работа была выполнена очень быстро и качественно. Артем даже сделал несколько разных вариантов, что вдвойне приятно. Рекомендую Артему к сотрудничеству, как отличного профессионала.
Ответный отзыв
At-1
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$15
10 баллов
4 года назад
Отрисовать изображение в векторе
Довольна работой с Сергеем, все прошло отлично)
Уже не первый раз сотрудничаю с Мариной. Как и раньше, работа выполнена очень быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству как отличного специалиста.
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daria_lu
Дарья 
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
9 баллов
4 года назад
Перевести картинку в вектор
Работа прошла успешно
Выполнено быстро и качественно
Ответный отзыв
At-1
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$1
10 баллов
4 года назад
Нужно отрисовать в векторе простое изображение
Четкое понятно тз, с оплатой никаких проблем. Рекомендую Сергея как отличного заказчика
Работа была сделана быстро и очень качественно. Рекомендую Марину как отличного профессионала.
Ответный отзыв
bez_mandata
Филипп 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
4 года назад
Нужно перевести в вектор несколько простых изображений
Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Всем рекомендую!)
Исполнитель сделал быстро и очень качественно. Сам буду обращаться и рекомендую его к сотрудничеству.
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