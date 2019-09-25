Необходим специалист по настройке автоматизации продаж информационных продуктов (обучающих курсов и других инфо-продуктов, таких как веб-книги, файлы в формате PDF). Каталог продуктов размещен на сайте, реализованном на платформе mssg.me. В mssg.me есть ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 дней назад
- $40
Есть новый одностраничный сайт продажи одного товара эзотерического направления. Требуется провести SEO анализ сайта, составить семантическое ядро, провести внутреннюю оптимизацию. Сайт на Tilda. Адрес сайта напишу в личку выбранному исполнителю.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Есть 5 векторных изображений. Необходимо внести в них изменения (сделать тоньше линии и т.д.), либо отрисовать заново. Одно из изображений прикрепляю.Завершен4 года назад
- $15
Отрисовать изображение в векторе на основе вложенного изображенияЗавершен4 года назад
Есть простой информационный сайт по онлайн обучению с элементарной формой для регистрации на курс. Необходимо: Реализовать автоматическую отправку сообщения на почту после регистрации. Переход на страницу для заполнения регистрационной анкеты на курс. Подключение платежной системы для оплаты курса. После оплаты ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Необходимо оперативно отрисовать в векторе простое изображение, состоящее из линий.Завершен4 года назад
- $5
Есть 5 простых одноцветных изображений (состоящих из линий). Необходимо перевести их в векторные. Будут использоваться для гравировки. Одно из изображений прикрепляю.Завершен4 года назад
Есть логотип. Необходимо отрисовать его в вектореЗавершен4 года назад
Есть готовый шаблон для Wordpress. Направление – онлайн обучение и вебинары. Ищу специалиста из Украины для его настройки согласно ТЗ и установки на хостинг.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо подобрать,установить на сервер и настроить программное обеспечения для проведения вебинаров (веб-конференций). Интересует также техническое сопровождение проекта. Подробнее расскажу исполнителю.Системное администрирование7 заявокЗакрыт5 лет назад