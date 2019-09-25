Есть простой информационный сайт по онлайн обучению с элементарной формой для регистрации на курс. Необходимо: Реализовать автоматическую отправку сообщения на почту после регистрации. Переход на страницу для заполнения регистрационной анкеты на курс. Подключение платежной системы для оплаты курса. После оплаты ...