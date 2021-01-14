Дизайн слайдов для pdf презентации

Фирменный стильЗакрыт31 заявка425 просмотров
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Нужно сделать дизайн для презентации 4-5 страниц. Обязательно опыт подобных работ в портфолио. Презентация в формате PDF. В ответе приложите примеры и прим. стоимость

3 года назад
1qwerty
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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