Разработка логотипа, ребрендинг

Фирменный стильЗакрыт45 заявок1004 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать логотип для пиццерии + элементы фирменного стиля (подобрать текст, фирменные цвета, варианты логотипа в чб)

Создать гайдлайн

У пиццерии уже есть логотип (прикрепленный файл). Хочется сделать новый логотип (чтобы больше ассоциировался с пиццерией, более современный и стильный)

Если необходимо, заполним бриф

Ищем дизайнера с портфолио, отправляйте портфолио в удобном виде

3 года назад
guest_16111479014053
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработка фирменного стиля для униформы

    $35

    Добрый день! Нужно произвести ребрендинг униформы (во вложении 5 слайд - мужская униформа). Исходники паттернов и логотипа предоставим. Работать необходимо до полного утверждения дизайна Заказчиком. Сроки - сегодня до 18:00 по Москве. Брифа нет, полагаемся на Ваш вкус ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка фирменного стиля/логотипа

    Добрый день. Требуется разработка фирменного стиля/логотипа для сыроварни, ручная работа. Качественный натуральный ремесленный сыр. 1. Возможные варианты/текущие мысли/детали: Лопатка, которой вымешивают сыр; Сочетание сыра и молока; Капли молока в сыре; кусочки сыра в кастрюле с ...

    Фирменный стиль48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа, фирменного стиля, брендбука

    $100

    1 этап Разработка ЛОГОТИПА + Визитки  - 5 дней 2 этап Стандарт корпоративной почты Фирменный бланк Конверт (стандарт Евро, 220х110 мм) Папка для бумаг Брендбук Подробности в ТЗ исполнителю

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн-концепция для фирменный стиля

    Есть логотип, цветовая гамма, шрифт. Они не могут быть изменены. Требуется дизайн-концепция для фирменный стиля на основе указанных выше элементов. Хотелось бы, перед тем, как приступить к разработке фирменного стиля (гайдлайн)  увидеть концепт, саму идею, которая будет присутствовать ...

    Фирменный стиль29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка визуального стиля

    $26

    [table]Разработка индивидуального визуального стиля: цвета, шрифты, элементы Упаковка профиля: Разработка индивидуальной концепции - подбор аватарки - разработка шапки профиля - составление визуальной концепции ленты. - подбор оформления Оставить комментарий для всех[/table]

    Фирменный стиль16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать общий стиль для превьюшек Youtube-канала

    Youtube канал с фильмами Китая. Нужен некий общий стиль для превьюшек - яркий, клевый и узнаваемый. Рамка, шрифт, какие-то графические элементы (не факт, что все нужно свое - главное, придумать сочетание). Так как фото на превью ...

    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • В шапке фирменного бланка поменять реквизиты

    Необходимо в шапке фирменного бланка заменить реквизиты на  ТОВ «ЛIД ТIМ» 65082, Україна, м. Одеса, вул. Пушкінська, буд 56 UA483287040000026007060900561 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 38018187 код банку 328704 Тел.: +380978181796

    Фирменный стиль19 заявок
    Закрыт
    3 года назад