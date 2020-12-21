Разработка логотипа, ребрендинг

Добрый день! Нужно произвести ребрендинг униформы (во вложении 5 слайд - мужская униформа). Исходники паттернов и логотипа предоставим. Работать необходимо до полного утверждения дизайна Заказчиком. Сроки - сегодня до 18:00 по Москве. Брифа нет, полагаемся на Ваш вкус ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип для пиццерии + элементы фирменного стиля (подобрать текст, фирменные цвета, варианты логотипа в чб)
Создать гайдлайн
У пиццерии уже есть логотип (прикрепленный файл). Хочется сделать новый логотип (чтобы больше ассоциировался с пиццерией, более современный и стильный)
Если необходимо, заполним бриф
Ищем дизайнера с портфолио, отправляйте портфолио в удобном виде
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