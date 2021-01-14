Разработка фирменного стиля для униформы

$35
Фирменный стильЗавершен1 заявка260 просмотров
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Добрый день!

Нужно произвести ребрендинг униформы (во вложении 5 слайд - мужская униформа). Исходники паттернов и логотипа предоставим. Работать необходимо до полного утверждения дизайна Заказчиком.

Сроки - сегодня до 18:00 по Москве.

Брифа нет, полагаемся на Ваш вкус и профессионализм. К заявке просим прикладывать  Ваше портфолио по фирменному стилю.

3 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
stepan_bn
Степан 
26 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$35
1 день
Все сделано в срок и отлично. Благодарю
Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую