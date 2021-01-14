Необходимо разработать дизайн коммерческого предложения

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Нам необходимо разработать дизайн 4-х коммерческих предложений.

Всю текстовую информацию мы подготовим. (Она уже на 90 процентов готова)

Ждём исполнителя, с опытом в разработке дизайна коммерческих предложений, готового приступить к работе уже сегодня и работать до полного утверждения.

К заявке обязательно прикреплять ваше портфолио.