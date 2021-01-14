Всем привет. Ищем команду или специалистов под следущий задачи: 1. Разработать лого и фирменный стиль 2. Тексты для лендинга 3. Разработать сайт на тильде с возможностью оплаты 4. Разработка контент-плана 5. Оформление Инстаграм: аватарка, шапка, актуальное, оформление ленты и сториз ...
Необходимо разработать дизайн коммерческого предложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
Нам необходимо разработать дизайн 4-х коммерческих предложений.
Всю текстовую информацию мы подготовим. (Она уже на 90 процентов готова)
Ждём исполнителя, с опытом в разработке дизайна коммерческих предложений, готового приступить к работе уже сегодня и работать до полного утверждения.
К заявке обязательно прикреплять ваше портфолио.
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