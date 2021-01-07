Онлайн курсы английского языка для детей.

Привіт усім. Мені потрібно придумати логотип із назви Будівельної організації "ARBUM Group" [url=https://www.weblancer.net/projects/dizajn-produktcii-18/sdelat-dizajn-vizitok-925692/]+[/url] сделать дизайн визиток Про нас Компанія «АRBUM GROUP», створена в 2021году - відмінна ілюстрація того, що при наявності професіоналізму і бажання працювати, робити ...
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Всем привет. Ищем команду или специалистов под следущий задачи:
1. Разработать лого и фирменный стиль
2. Тексты для лендинга
3. Разработать сайт на тильде с возможностью оплаты
4. Разработка контент-плана
5. Оформление Инстаграм: аватарка, шапка, актуальное, оформление ленты и сториз (12 постов, 12 шаблонов для сториз.
Оплата договорная.
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