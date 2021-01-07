Онлайн курсы английского языка для детей.

Есть логотип, цветовая гамма, шрифт. Они не могут быть изменены. Требуется дизайн-концепция для фирменный стиля на основе указанных выше элементов. Хотелось бы, перед тем, как приступить к разработке фирменного стиля (гайдлайн) увидеть концепт, саму идею, которая будет присутствовать ...