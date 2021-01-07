Мені потрібно придумати логотип Будівельної організації

Нужно сделать редизайн веб-версии лайфстайл-приложения balancemind.ru. Подобрать цветовые схемы, создать новую айдентику и фирменный стиль.
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Привіт усім. Мені потрібно придумати логотип із назви Будівельної організації "ARBUM Group"
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Про нас
Компанія «АRBUM GROUP», створена в 2021году - відмінна ілюстрація того, що при наявності професіоналізму і бажання працювати, робити успішний бізнес в Україні можна! Поки інші говорять - ми працюємо, і робимо це з задоволенням! Нам доверяют серйозні компанії, нас цінують індивідуальні замовники (відгуки), працювати з нами легко!
Наша пропозиція - якісне проведення робіт по склінню фасадів будівель, монтаж алюмінієвих і скляних перегородок, вхідних груп з алюмінієвого профілю. Також Ви можете у нас замовити зимові сади, зенітні ліхтарі, скляні сходи, скляні козирки. Ми Вам запропонуємо Партнерів сертифікованого виробництва, а самі проведемо професійний монтаж і надамо Вам якісну продукцію.
Хочете засклити терасу або веранду? - ми втілимо в життя будь-яку Вашу ідею. А в разі необхідності обшити будинок облицювальною матеріалом, ми проведемо якісний монтаж вентильованих фасадів (композитні панелі або керамограніт).
Розрахунок комплектації, розробка дизайну, поставка матеріалів, монтажні роботи, нагляд, гарантійне обслуговування, ремонтні роботи - це все робимо на високому рівні.
Ми можемо Вам запропонувати великий досвід в організації виробництва робіт і злагоджена робота команди професіоналів дозволяє гарантувати якість і здати об'єкт в оговорений термін. Вибравши "АRBUM GROUP" - Ви станете нашим постійним клієнтом! Зупиніть свій вибір на нас! Ми вміємо вирішувати завдання будь-якої складності!
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