Оцінити додаток (телефон iPhone)

$2
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Закрыт9 заявок84 просмотра

Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займе всього кілька хвилин. Для виконання потрібно мати телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

Тестирование приложений
2 месяца назад
marta_stepanets
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