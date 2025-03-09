Требуется написание краткого отзыва объемом до 100 символов. Ожидается лаконичное выражение мысли. Все детали будут уточнены в чате.
Оцінити додаток (телефон iPhone)
Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займе всього кілька хвилин. Для виконання потрібно мати телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
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