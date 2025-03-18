Написание отзывов

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Закрыт16 заявок68 просмотров

Нужно написать и размещать отзывы на яндекс карты и 2 гис

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месяц назад
guest_1742319533703
месяц в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 часов назад
19 дней назад
Данил
 
22 года
20 дней в сервисе
Был
9 дней назад
19 дней назад
Даниил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Руслан
 
25 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Михаил
 
26 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Галина
 
44 года
2 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
месяц назад
Данил
 
15 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Анастасия
 
33 года
месяц в сервисе
Была
5 дней назад
месяц назад
Иван
 
40 лет
2 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
месяц назад
Инна
 
21 год
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Анна
 
22 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Яна
 
32 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
13 минут назад
5 отзывов
месяц назад
Арсений
 
25 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Андрей
 
25 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Варвара
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
месяц назад