Нужно собрать емайлы сайтов. Есть агрегатор, на котором размещены сайты. Нужно перейти на сайт и взять емайл. Всего есть 6 таких агрегаторов, в каждом по 300 сайтов, то есть по 300 емайлов. Все емайлы можно будет собрать в Word файл.

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