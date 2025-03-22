Сбор данных

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Закрыт14 заявок99 просмотров

Нужно собрать емайлы сайтов. Есть агрегатор, на котором размещены сайты. Нужно перейти на сайт и взять емайл. Всего есть 6 таких агрегаторов, в каждом по 300 сайтов, то есть по 300 емайлов. Все емайлы можно будет собрать в Word файл.
По цене - Вы можете предложить ваши варианты. По срокам - чем быстрее, тем лучше

Microsoft WordСбор данных
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