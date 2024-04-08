Таблицы

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Есть работа в ворде. Там есть две таблицы. ТЗ - У вказаних вище таблицях потрібно додати колонки та порахувати індекси.

Работа на экономическую тему, я думаю это не сложно и не долго. Дедлайн до ночи

Создание таблиц
19 часов назад
guest_1744922040960
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