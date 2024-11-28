Накрутка отзывов на яндекс картах

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт2 заявки70 просмотров

Накрутка отзывов на яндекс картах, три точки, по 5 отзывов за день, получается 15 отзывов в день до 29 числа.

Написание отзывов
9 часов назад
Максим
9 часов в сервисе
Был
8 часов назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
6 часов назад
6 часов назад
Ефим
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
6 часов назад