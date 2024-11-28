Задача заключается в размещении отзывов на платформе Trustpilot. Оплата составляет 1$ за каждый отзыв, который должен оставаться видимым в течение 10 дней. С одного IP-адреса можно разместить только один отзыв. Необходимо обеспечить большое количество отзывов, возможно привлечение знакомых.
Накрутка отзывов на яндекс картах
Накрутка отзывов на яндекс картах, три точки, по 5 отзывов за день, получается 15 отзывов в день до 29 числа.
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