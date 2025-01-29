Привет! Я — опытный разработчик с широким спектром навыков, специализирующийся на создании современных, эффективных и надежных решений.
Мои ключевые компетенции:
Backend-разработка: опыт работы с Python и Flask, создание REST API для различных проектов.
Парсинг и автоматизация: разработка скриптов для автоматизации процессов и парсеров для обработки данных.
Чат-боты: разработка ботов для Telegram и Viber, включая их интеграцию в бизнес-процессы.
Frontend-разработка: вёрстка адаптивных одностраничных сайтов и создание интерфейсов на Vue.js.
Full Stack разработка: создание полноценных веб-приложений, включая админ-панели и пользовательские интерфейсы.
Я ценю удобство пользователей и всегда стремлюсь создать интуитивно понятные, функциональные решения. Готов взяться за интересные проекты и помочь вашему бизнесу расти с помощью современных технологий.
Буду рад сотрудничеству!