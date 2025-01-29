Привет! Я — опытный разработчик с широким спектром навыков, специализирующийся на создании современных, эффективных и надежных решений.

Мои ключевые компетенции:

Backend-разработка : опыт работы с Python и Flask, создание REST API для различных проектов.

Парсинг и автоматизация : разработка скриптов для автоматизации процессов и парсеров для обработки данных.

Чат-боты : разработка ботов для Telegram и Viber, включая их интеграцию в бизнес-процессы.

Frontend-разработка : вёрстка адаптивных одностраничных сайтов и создание интерфейсов на Vue.js.

Full Stack разработка: создание полноценных веб-приложений, включая админ-панели и пользовательские интерфейсы.

Я ценю удобство пользователей и всегда стремлюсь создать интуитивно понятные, функциональные решения. Готов взяться за интересные проекты и помочь вашему бизнесу расти с помощью современных технологий.

Буду рад сотрудничеству!