l0neW0lf

Олег l0neW0lf

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад

Привет! Я — опытный разработчик с широким спектром навыков, специализирующийся на создании современных, эффективных и надежных решений.

Мои ключевые компетенции:

  • Backend-разработка: опыт работы с Python и Flask, создание REST API для различных проектов.

  • Парсинг и автоматизация: разработка скриптов для автоматизации процессов и парсеров для обработки данных.

  • Чат-боты: разработка ботов для Telegram и Viber, включая их интеграцию в бизнес-процессы.

  • Frontend-разработка: вёрстка адаптивных одностраничных сайтов и создание интерфейсов на Vue.js.

  • Full Stack разработка: создание полноценных веб-приложений, включая админ-панели и пользовательские интерфейсы.

Я ценю удобство пользователей и всегда стремлюсь создать интуитивно понятные, функциональные решения. Готов взяться за интересные проекты и помочь вашему бизнесу расти с помощью современных технологий.

Буду рад сотрудничеству!